زحام شديد على العيادات الخارجية بمستشفى العامرية في الإسكندرية (صور)



وقد وقف المواطنين في صفوف طويلة وسط حالة من التكدس الشديد في الوقت الذي إكتفت فيه المستشفى بتنظيم دخول المواطنين إليها من خلال رجل أمن على بوابتها، حرصا منها على عدم حدوث تكدس بداخل المستشفى.



وقد أثار المشهد غضب الكثير من المواطنين، نظرًا للزحام الشديد ووقوف المواطنين خلف بعضهم دون وجود مساحة كفاية، في عز ما تشهده دول العالم من إجتياح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ظهر أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تضمنت حظر حركة المواطنين بدءًا من اليوم على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في الفترة نفسها، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات باعتبارها سببًا رئيسيًا في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونصحت بضرورة العزل الاجتماعي، باعتباره الحل الأمثل لمواجهة الفيروس، مؤكدة في منشور توعوي ضد تفشي المرض، أن تقليل الاختلاط يسهم في تقليل نسبة الإصابة.



ويُكمن خطر كوفيد-19 في سرعة انتشاره، ما دعا منظمة الصحة وحكومات الدول التي تعرضت للإصابة إلى اجتناب التجمعات العامة والمناسبات العامة، ومراكز التسوق، وزيارة الأقارب المسنين.



وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 442 حالة منذ بداية الأزمة.



وأضافت الوزيرة في مؤتمر اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة.







شهدت العيادات الخارجية التابعة لمستشفة العامرية العام بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، زحاما شديدا من قبل المواطنين، لإجراء الفحوصات والكشوف للإطمئنان عليهم.