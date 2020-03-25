خبر سار.. برشلونة يتوصل لاتفاق لضم لاوتارو مارتينيز





كشفت بعض التقارير الصحفية عن توصل برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع لاوتارو مارتينيز بشأن عقد وعليه الآن أن يحاول تسوية الأمور مع إنتر ميلان الإيطالي.





ويزعم برشلونة أن لاوتارو مارتينيز صاحب الـ 22 عام هو البديل المثالي على المدى الطويل لويس سواريز ، الذي يبدو أنه يدخل المراحل الأخيرة من حياته الكروية في كامب نو.





وفقا لصحيفة "توتوسبورت" ، أن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع الأرجنتين الدولي لاوتارو مارتينيز.









وأكد التقرير أن برشلونة يجب أن يحاول الآن التفاوض مع إنتر ميلان على المقابل المادي ، لان هناك البعض يهتم بخدمات اللاعب أمثال ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.





كان مارتينيز في وضع مثير للإعجاب لفريق إنتر ميلان خلال موسم 2019-2020 ، حيث سجل 16 مرة في 31 مباراة في جميع المسابقات.

يذكر أن ينتهي عقد اللاعب مع انتر ميلان حتى صيف عام 2023 ولديه بند شرط جزائي بقيمة 94 مليون جنيه إسترليني ، وهو ما قد يضطر برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.