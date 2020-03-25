Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مستحقاته الكاملة من انتقال رمضان صبحي لستوك سيتي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن عدم حصول المارد الأحمر على باقي مستحقاته من صفقة انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

 

وقال المصدر بأن النادي لا يزال ينتظر باقي التكاليف المادية لصففة انتقال اللاعب إلى النادي الإنجليزي، ولم يتسلم مبالغ مادية من الصفقة في الفترة الماضية.

 

وتابع المصدر بأن قوانين الاتحاد الإنجليزي هي من تعطل حتى الآن تحويل المستحقات المالية ونتمنى أن يتم إرسالها قريبا.


وكان رمضان صبحي قد انضم من الأهلي لصفوف ستوك سيتي في صيف 2016.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعتين

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ أقل من ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status