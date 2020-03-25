وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من الساعة السابعة مساء أمس وحتى الآن تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة إصابة في مصر، مع تمام الشفاء لـ 93 حالة، و113 حالة أصبحت نتيجة تحليلها سلبية بعد أن كانت إيجابية.





وأوضحت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، أن وصول نسبة الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر لـ 1000 حالة لن يكون مقلق حال تم الوصول لها على مدى طويل، وإنما المقلق هو الوصول لهذه النسبة خلال أيام قليلة؛ نظرًا لصعوبة التوصل لمصدر الإصابات في هذه الحالة.





وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تحديد لأماكن الإصابات بالمحافظات ويوجد بها حظر وتقصي للأسر، والبقاء في المنزل إجراء مهم لمواجهة انتشار الفيروس، مشددة على أنه يتم تتبع جميع المخالطين للحالات المصابة، ورئيس منظمة الصحة العالمية أكد أن الدول التي حدث بها تفشي للفيروس، هي الدول التي لم تلتزم شعوبها بالعزل.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





36 حالة جديدة





وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.





ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



