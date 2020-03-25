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ضبط مقهى يقدم خدماته في الخفاء بجازان

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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داهمت الجهات المعنية بمنطقة جازان أحد المقاهي المشهورة بجازان، أثناء ممارسته عمله في ظل قوانين المنع الصادرة، في مخالفة واضحة للوائح والتعليمات.

ووفقًا لصحيفة "سبق، كان المقهى يقدم خدماته للزبائن بعد إغلاقه للباب الرئيسي، وفتح باب خلفي لدخول عدد من الزبائن الذي يترددون على المقهى.

وطبقت أمانة جازان عقوبات مشددة ضد المقهى.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الإجراءات كالتالي:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

الكلمات المفتاحية

واضحة مقاهى فيروس كورونا عدد وفيات كورونا الإجراءات الاحترازية

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