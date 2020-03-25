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تونس تعلن شفاء ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا
الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:21 م
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مروى الجلاصي
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أكدت المديرة العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، تماثل ثاني حالة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس، للشفاء، مفيدة أنه من المنتظر الإعلان، خلال الأيام القادمة عن تزايد عدد المتماثلين للشفاء.
وأوضحت علية في تصريح صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن الحالة المتماثلة للشفاء، هي ناجمة عن عدوى محلية وهي زوجة المصاب الذي توفي مساء أمس، أصيل بومرداس من ولاية المهدية، وهي ثاني حالة بعد تمثال المصاب الأول بالفيروس وهو أصيل ولاية قفصة (حالة وافدة).
ومن جهة أخرى، كشفت بن علية أن وزارة الصحة ستعتمد في الفترة الحالية على التقصي النشيط لإصابات بفيروس « كورونا »، موضحة أن المقصود بذلك هو توسيع وتكثيف إجراء التحاليل المتعلقة بهذا الفيروس على كل المواطنين المشتبه في إصابتهم.
ويجدر التذكير، بأنه تم تسجيل 114 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بتونس منذ 02 مارس 2020، تاريخ تسجيل الحالة الأولى بولاية قفصة( شفيت)، حيث توزعت الحالات بين 74 حالة مستوردة و39 حالة محلية.