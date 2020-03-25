Advertisements
Advertisements
Advertisements

تونس تعلن شفاء ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكدت المديرة العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية، تماثل ثاني حالة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس، للشفاء، مفيدة أنه من المنتظر الإعلان، خلال الأيام القادمة عن تزايد عدد المتماثلين للشفاء.

وأوضحت علية في تصريح صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن الحالة المتماثلة للشفاء، هي ناجمة عن عدوى محلية وهي زوجة المصاب الذي توفي مساء أمس، أصيل بومرداس من ولاية المهدية، وهي ثاني حالة بعد تمثال المصاب الأول بالفيروس وهو أصيل ولاية قفصة (حالة وافدة).

ومن جهة أخرى، كشفت بن علية أن وزارة الصحة ستعتمد في الفترة الحالية على التقصي النشيط لإصابات بفيروس « كورونا »، موضحة أن المقصود بذلك هو توسيع وتكثيف إجراء التحاليل المتعلقة بهذا الفيروس على كل المواطنين المشتبه في إصابتهم.

ويجدر التذكير، بأنه تم تسجيل 114 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بتونس منذ 02 مارس 2020، تاريخ تسجيل الحالة الأولى بولاية قفصة( شفيت)، حيث توزعت الحالات بين 74 حالة مستوردة و39 حالة محلية.

أخبار تهمك

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status