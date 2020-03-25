Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة هندسية لمعاينة انهيار سلم بعقار السلام

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة السلام، بتشكيل لجنة هندسية لفحص انهيار سلم داخلي بعقار، وإعداد تقرير عن حالة العقار حرصا على سلامة ساكنيه.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد أخلت 6 شقق سكنية من السكان، عقب انهيار سلم عقار سكني بمدينة السلام، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إنقاذ 17 شخصا عالقين بسبب الحادث، من سكان المنزل.

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار سلم عقار بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بأوناش الإنقاذ وسيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من إخلاء 6 شقق سكنية من السكان، وإنقاذ 17 شخصا عالقين بسبب الحادث، وبالفحص تبين انهيار سلم العقار من الطابق الثالث وصولا للسطح.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت في وقت سابق، عن ملابسات واقعة سقوط جزء من سقف لوحدة سكنية ضمن عقار بمنطقة عزيز عزت في إمبابة شمال المحافظة.

وتبين أنه بعد معاينة العقار المنهار جزئيًا، قام بعض سكان البلوك المنهار ببناء مخالف عبارة عن تعلية عشوائية فوق سطح البلوك بكامل مسطح الدور، بالإضافة إلى بناء جزء إضافي للعقار من الناحية القبلية دون إتباع قواعد السلامة الإنشائية أو التخطيط الهندسي السليم لربطه مع هيكل البلوك والتي كان السقف المنهار جزءًا منها.

وأوضحت التحقيقات أن ذلك أدى إلى وفاة، مريم أشرف محروس والبالغة من العمر 21 عامًا وإصابة رحمة أشرف محروس والتي تم نقلها لتلقى الرعاية الطبية اللازمة بمستشفي الموظفين.

وشكلت لجنة هندسية من لجنه المنشأت الأيله للسقوط للوقوف علي سلامته خاصه أنه يحتوي علي 70 شقة سكنية، حيث إنتهت اللجنة في تقريرها إلى إزالة جميع الأعمال المخالفة بالبلوك لخطورتها على المواطنين وتدعيم وترميم باقي البلوك وذلك حفاظًا علي سلامة قاطنيه.

وكان انهار أحد العقارات جزئيا، بمنطقة أرض عزيز عزت، التابعة لحي إمبابة، شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد أحمد الحصي، مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة، بحدوث إنهيار جزئي لأحد العقارات بمنطقة أرض عزيز عزت، بنطاق القسم.

ودفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، كما انتقلت قوة أمنية من القسم برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش، المقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن سقف أحد العقارات انهار مما أسفر عن مصرع سيدة متأثرة بإصابتها.

وأخلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة العقار والعقارات المحيطة به، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

انهيار عقار الفجر السلام الإنقاذ البري أمن القاهرة

أخبار تهمك

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ ساعة

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن ألبان الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تعرب عن قلقها من سرعة وصول المصابين بكورونا إلى ألف حالة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ أقل من ساعة

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"متوفى ومصاب ببتر رجله".. ضحايا عقار العمرانية المنهار

بسبب الأمطار.. أول فيديو لعقار العمرانية المنهار

عاجل.. وفاة الحالة الثانية في عقار العمرانية المنهار بسبب الأمطار

أخوين أشقاء.. ننشر أسمي ضحيتي انهيار عقار بالجيزة

بسبب الأمطار.. النيابة تصرح بدفن ضحيتي عقار العمرانية المنهار

مصرع ربة منزل في انهيار عقار بإمبابة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status