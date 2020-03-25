"توتا" ساخرًا من أزمة "كورونا": مستعد أعلمهم المحشي والملوخية والبطاطس

أبدى الفنان الشاب محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" سخريته من الطعام الصيني والذي تسبب في حدوث كارثة عالمية متمثلة في فيروس كورونا المستجد.

وقال "توتا" في رسالة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يارب الأزمة تعدي علي خير يارب وانا مستعد واللي حابب يشارك معايا يقول إني اروح الصين عشان اعلمهم المحشي والملوخية وصينية البطاطس وغيره بدل الاكل العجيب اللي بياكلوه ده والله بجد تعبتينا يا صين"، متمنيا مرور أزمة فيروس كورونا بخير على العالم.

على صعيد آخر، يشارك " توتا" في مسلسل الشركة الألمانية لمكافحى الخوارق" من بطولته مع الفنان محمد سلام المقرر عرضه في رمضان المقبل في 15 حلقة فقط، ويخرجه إسلام خيرى، وورشة كتابة مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، كما ينتظر إستئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" مع على ربيع، ومن إخراج معتز التونى.