بلدية أريانة تخصص اعتمادات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا

أقرّت بلدية أريانة اعتمادات استثنائية بقيمة تناهز الـ200 الف دينار، لمواجهة تداعيات فيروس « كورونا » والتوقي منه، من خلال ضبط برنامج تدخلات عاجلة وقائية وصحية واجتماعية، بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة والسلطات الجهوية ومكونات المجتمع المدني.





وتم وفق بلاغ صادر عن البلدية للعموم اليوم الاربعاء، تركيز خلية ازمة متكونة من رؤساء اللجان الخاصة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس البلدي، وممثلي الادارات الصحية والاتصال، لمتابعة الوضع الوبائي بالمنطقة البلدية ووضع برنامج عمل لكافة التدخلات المزمع تنفيذها، سواء على مستوى ضبط الاعتمادات المالية او القائمات الاسمية للمنتفعين بالاعانات الاجتماعية، إلى جانب تحديد الحاجيات من الوسائل الوقائية (ازياء ووسائل تعقيم وواقيات وقفازات..)، لفائدة العملة البلديين والاعوان وكافة المتدخلين المساهمين في الحد من انتشار عدوى الفيروس.





ومن المنتظر عقد مجلس بلدي إستثنائي للمصادقة على قيمة الاعتمادات المخصصة لمجابهة وباء « كورونا »، والنظر في امكانية اعفاء اصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمقاهي من بعض المعاليم على غرار معلوم اشغال الطريق العام وتحديد المدة الزمنية للاعفاء، فضلا عن دعوة مديري كل من مستشفى محمود الماطري وعبد الرحمان مامي الى توخي الصرامة في عملية فرز النفايات العادية والخطرة تفاديا للعدوى، مع حثّ اصحاب شركات الاشهار المنتصبة باريانة للمساهمة في الجهود التحسيسية للوقاية من الفيروس.