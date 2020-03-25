Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلدية أريانة تخصص اعتمادات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أقرّت بلدية أريانة اعتمادات استثنائية بقيمة تناهز الـ200 الف دينار، لمواجهة تداعيات فيروس « كورونا » والتوقي منه، من خلال ضبط برنامج تدخلات عاجلة وقائية وصحية واجتماعية، بالتنسيق مع الادارة الجهوية للصحة والسلطات الجهوية ومكونات المجتمع المدني.

وتم وفق بلاغ صادر عن البلدية للعموم اليوم الاربعاء، تركيز خلية ازمة متكونة من رؤساء اللجان الخاصة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس البلدي، وممثلي الادارات الصحية والاتصال، لمتابعة الوضع الوبائي بالمنطقة البلدية ووضع برنامج عمل لكافة التدخلات المزمع تنفيذها، سواء على مستوى ضبط الاعتمادات المالية او القائمات الاسمية للمنتفعين بالاعانات الاجتماعية، إلى جانب تحديد الحاجيات من الوسائل الوقائية (ازياء ووسائل تعقيم وواقيات وقفازات..)، لفائدة العملة البلديين والاعوان وكافة المتدخلين المساهمين في الحد من انتشار عدوى الفيروس.

ومن المنتظر عقد مجلس بلدي إستثنائي للمصادقة على قيمة الاعتمادات المخصصة لمجابهة وباء « كورونا »، والنظر في امكانية اعفاء اصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمقاهي من بعض المعاليم على غرار معلوم اشغال الطريق العام وتحديد المدة الزمنية للاعفاء، فضلا عن دعوة مديري كل من مستشفى محمود الماطري وعبد الرحمان مامي الى توخي الصرامة في عملية فرز النفايات العادية والخطرة تفاديا للعدوى، مع حثّ اصحاب شركات الاشهار المنتصبة باريانة للمساهمة في الجهود التحسيسية للوقاية من الفيروس.

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ 43 دقيقة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 18 ساعة

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ يوم

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

منذ ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:56 م

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا"

عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

03:10 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

01:24 م

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

03:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status