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سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-3-2020 مقابل الجنيه المصري

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 25-3-2020، حيث سجل متوسط سعره  نحو 16.81 جنيه للشراء، و 17.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.68 جنيه للشراء، و 16.99 جنيه للبيع مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:


سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 16.92 جنيه للشراء، 17.03 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.81 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 16.70جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.77 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.83 جنيه للشراء، و17.16 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 16.84 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 16.82 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.

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