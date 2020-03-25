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الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس مسئولو النادي الأهلي، الدخول في مفاوضات قوية مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، من أجل ضمه صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويعد نجم دجلة على رأس الأهداف التي يضعها فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوفه.

 

ويخطط الأهلي لخطف الصفقة من الزمالك، من أجل تدعيم خط الوسط، في ظل رحيل حسام عاشور قائد الفريق، والإصابات المتكررة للاعبيه في هذا المركز.

 

ويعد عبد العاطي من أفضل اللاعبين في بطولة الدوري المصري، وقدم مستوى أكثر من رائع مع فريقه بالفترة الأخيرة.

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