المدير الجهوي للصحة بسليانة ينفي وفاة ممرضة بفيروس كورونا

أكد المدير الجهوي للصحة بسليانة محمد الفرجاوي، اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، على أن الممرضة التي توفيت صباح اليوم بمنزلها بالروحية والعاملة بالمستشفى المحلي بذات المنطقة، كانت نتيجة إصابتها بمرض مزمن، مضيفا أنها لم تشكو من أية علامات إصابة بفيروس « كورونا »، ولم تتصل بأي شخص قادم من منطقة موبوءة، على حد قوله.





وأضاف الفرجاوي في تصريحه لـ'وات'، ان الممرضة وهي من مواليد 1989 ، إتصلت صباح اليوم بزميلتها بالمستشفى المحلي بالروحية، لتعلمها بأنها مجهدة ولا تستطيع الإلتحاق بعملها، ليتم في وقت لاحق تحوّل أحد أقربائها الى مستشفى المنطقة ليعلمهم بأن قريبته الممرضة بحالة سيئة، ليقع توجيه سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، غير أنها فارقت الحياة قبل ذلك.





من جانب آخر، أكد ذات المسؤول، بأن نتائج التحاليل المجراة على شخص كان يشتبه في اصابته بفيروس «كورونا» بمنطقة عرقوب كلاع من معتمدية الكريب، وذلك على اثر اتصاله بشقيقه القادم من فرنسا، كانت سلبية وبالتالي عدم اصابته بهذا الفيروس.