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النفط يواصل مكاسبه مع صعود الأسواق العالمية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:12 م
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بوابة الفجر
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واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة الأربعاء 25 مارس، لترتفع جنباً إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.


وصعد الخام الأميركي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5%. وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4% إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.

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