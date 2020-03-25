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عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:10 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
آية حمروشي
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أوضحت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الأدارية المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان، بعض المواد التى تخص المنشآت الطبية الخاصة، فى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، بشأن إجراءات حظر التجول، اعتبارًا من السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت "الشاعر" - وفق مُستند حصلت "الفجر" على نسخة منه - استمرار المنشآت الخاصة بجميع تخصصاتها، وكذا مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة، في حالات الولادة الطارئة، في ممارسة عملها دون تقيد بمواعيد الحظر المُعلنة.

وبالنسبة لباقى المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها وتخصصاتها، تلتزم بقرار الحظر الوارد ضمن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، على أن تُغلق اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباح اليوم التالي، عدا يومى الجمعة والسبت تغلق هذه المنشآت غلقًا كاملًا.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

36 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر
عاجل.. "الصحة" تصدم المواطنين بشأن عمل المستشفيات الخاصة أثناء الحظر

الكلمات المفتاحية

مواعيد الحظر قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا غلق المستشفيات الفجر

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