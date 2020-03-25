وزيرة الصحة تصدر قرارا بشأن ألبان الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اتخاذ قرار بإغلاق كافة العيادات الخارجية في المستشفيات العامة والمركزية بوزارة الصحة، ونقل القوى البشرية والأدوية الموجودة بالعيادات الخارجية والمعامل المركزية للوحدات الصحية بالقرى؛ لتقليل الاختلاط في العيادات الخارجية.





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه تقرر صرف أدوية الأمراض المزمنة للمواطنين لمدة 3 أشهر مقدمًا وكذلك ألبان الأطفال.





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان اليوم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 442 حالة، وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد إلى 21 حالة وفاة، وبلغت حالات الشفاء 93 حالة.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





36 حالة جديدة





وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.





ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



