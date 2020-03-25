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دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى 10 أضعاف معدات مكافحة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:52 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أظهرت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد تحتاج إلى عشرة أضعاف ما تحتاجه من معدات الوقاية الشخصية والأجهزة الطبية الأخرى، مثل أجهزة التهوية، لمكافحة فيروس كورونا أكثر مما يمكن أن توفره سلاسل التوريد التقليدية.

ظلت الكتلة المكونة من 27 دولة تسعى جاهدة منذ أسابيع للحصول على معدات حاسمة، مثل أقنعة الوجه وأجهزة التهوية للمرضى الذين يعانون من مشاكل شديدة في التنفس ومنتجات طبية أخرى منذ انتشار وباء الفيروس التاجي إلى القارة في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المفوضية الأوروبية في وثيقة بتاريخ 25 مارس اطلعت عليها وكالة "رويترز": "لكن على الرغم من الجهود المبذولة، فإن توفير وتوريد معدات الحماية الشخصية والأجهزة الطبية الأخرى، ولا سيما أجهزة التهوية، في جميع أنحاء أوروبا لا تزال مقلقة".

وأضافت، واضعة رقم على ندرة المواد الأساسية لمكافحة الفيروس شديد العدوى لأول مرة: "تُظهر التقديرات الداخلية للمفوضية أن العرض التقليدي سيكون قادرًا فقط على خدمة كاليفورنيا. 10٪ من الطلب".

كما قالت وثيقة المفوضية، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي لديها مخزون محدود وقدرة محدودة على زيادة إنتاج المعدات الطبية، مما يعرضها لنقص متفاقم إذا لم يتم استيراد المعدات الأساسية بسرعة.

وأشارت المفوضية يوم الثلاثاء، إلى أنها كانت قريبة من تأمين صفقات مع موردي أقنعة الوجه والنظارات الواقية وزرة وغيرها من المعدات، بعد نحو شهر من إطلاقها عملية شراء مشتركة نيابة عن 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 للحصول على معدات الحماية.

وأردفت المفوضية، في بيان، أن العروض قيد التقييم وستكون المعدات متاحة بعد أسبوعين من توقيع حكومات الاتحاد الأوروبي على عقود مع مقدمي العروض.
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