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تونس تسجل خامس حالة وفاة بالكورونا والهالك لم يغادر منزله منذ أشهر!
الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:54 م
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مروى الجلاصي
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أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي، اليوم الاربعاء 25 مارس 2020، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالجهة لشخص أصيل معتمدية تاجروين، توفي إثر خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى الجهوي بالكاف
وأشار الراجحي إلى أن العينة التي رفعت من المواطن البالغ من العمر 58 عاما، أتت إيجابية وبذلك تسجل ولاية الكاف أول اصابة بفيروس كورونا.
وأضاف طارق الراجحي المدير الجهوي للصحة بالكاف، أن هذا الشخص لا يخضع إلى الحجر الصحي وهو يعالج بالمستشفى منذ مدة بسبب أمراض مزمنة، ولا يعرف إلى حد الٱن مصدر الاصابة علما وأن المتوفى لم يتنقل من مكان إقامته منذ أشهر كبيرة.
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