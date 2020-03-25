تونس تسجل خامس حالة وفاة بالكورونا والهالك لم يغادر منزله منذ أشهر!

أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي، اليوم الاربعاء 25 مارس 2020، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالجهة لشخص أصيل معتمدية تاجروين، توفي إثر خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى الجهوي بالكاف





وأشار الراجحي إلى أن العينة التي رفعت من المواطن البالغ من العمر 58 عاما، أتت إيجابية وبذلك تسجل ولاية الكاف أول اصابة بفيروس كورونا.



