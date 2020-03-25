Advertisements
Advertisements
Advertisements

تونس تسجل خامس حالة وفاة بالكورونا والهالك لم يغادر منزله منذ أشهر!

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي، اليوم الاربعاء 25 مارس 2020، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالجهة لشخص أصيل معتمدية تاجروين، توفي إثر خضوعه لعملية جراحية بالمستشفى الجهوي بالكاف

وأشار الراجحي إلى أن العينة التي رفعت من المواطن البالغ من العمر 58 عاما، أتت إيجابية وبذلك تسجل ولاية الكاف أول اصابة بفيروس كورونا.

وأضاف طارق الراجحي المدير الجهوي للصحة بالكاف، أن هذا الشخص لا يخضع إلى الحجر الصحي وهو يعالج بالمستشفى منذ مدة بسبب أمراض مزمنة، ولا يعرف إلى حد الٱن مصدر الاصابة علما وأن المتوفى لم يتنقل من مكان إقامته منذ أشهر كبيرة.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

جريزمان يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 17 ساعة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ أقل من ساعتين

"حظر تجول وعقوبات".. 10 إجراءات احترازية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ 37 دقيقة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 20 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 23 ساعة

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعة

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعة و نصف

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ ساعتين و 43 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم مصير بن شرقي

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

02:15 م

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

01:37 م

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status