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بيان جديد من نقابة المهن الرياضية لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
محمود الشيخ
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أصدرت النقابة العامة للمهن الرياضية بيانا هاما، اليوم الأربعاء، لمساندة أجهزة الدولة المختلفة فى تقليل الأثار الناتجة عن انتشار فيروس كرونا .


وقررت النقابة القرارات الآتية:


أولاً :

 صرف دعم مالى قدره 250جنية ولمدة شهريين لكل من السادة اعضاء النقابة المدربيين والاداريين التى تنطبق عليهم الشروط .


ثانياً :

صرف مبلغ 15000جنية دعم فورى لعدد 26 نقابة فرعية بكافة محافظات مصر للمساهمة المجتمعية فى توفير الاجهزة والمعدات والمطهرات والاداوت اللازمة للمحافظة على صحة المواطن للوقاية من المرض وانتشارة والتوعية للمساهمات الخاصة من الموارد الذاتية لكل نقابة فرعية .


ثالثاً :

 صرف المعاشات لمستحقى المعاش من اعضاء النقابة للاشهر من يناير وحتى شهر مارس 2020 .

والنقابة تهيب بأعضائها وأفراد المجتمع المساهمة والمشاركة بإتباع كافة الاجراءات والتعليمات الخاصة بالوقاية من المرض وعدم انتشارة وحث افراد المجتمع على اتباع التعليمات والارشادات .

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