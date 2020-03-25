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حفلات عمر خيرت وعروض الأوبرا العالمية على شاشات التليفزيون المصرى

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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عبد الدايم : الاتفاق نموذجاً لتكاتف مؤسسات الدولة لحث ابناء الوطن على الالتزام بالاجراءات الاحترازية .. واستمرار عروض المبادرة اليكترونيا

 

اتفقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل على بث عروض مبادرة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك يومياً عبر قنوات التليفزيون المصري حيث خصص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين موعد ثابت علي شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى فى التاسعة مساء اعتباراً من اليوم الأربعاء 25 مارس .

 

قالت عبد الدايم إن الاتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة ويأتى فى اطار حث ابناء الوطن على الالتزام بالقرارات والاجراءات الاحترازية التى اصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة ، واشارت الى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب خاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة ضخمة مما يمثل نجاحاً غير مسبوق ويؤكد وعى الجمهور ورغبته فى الحصول على جرعات ابداعية جادة ومميزة ، مضيفة ان المواد الابداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالى من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته – حفلات الموسيقار عمر خيرت ونجوم الطرب فى الوطن العربى الى جانب عروض الباليه منها كسارة البندق - زوربا - بحيرة البجع والاوبرات منها عايدة – كارمن وغيرها وحفلات مركز تنمية المواهب ، بالاضافة الى كوكبة من الافلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية.

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