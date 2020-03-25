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مالي تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:50 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في مالي، اليوم الأربعاء، أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لدى مواطنين وصلوا من فرنسا.

 

وأصدرت الحكومة المالية، بيانًا قالت فيه إن "اثنين من المواطنين الماليين الذين وصلوا من فرنسا في منتصف مارس، ثبت إصابتهم بالفيروس، ويتلقون حاليا العلاج الطبي".

 

وأضافت الحكومة المالية، أنه "ينبغي على الناس التزام الهدوء والاحترام الصارم للتدابير الوقائية الموصى بها". بحسب "فرانس برس".

 

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، تعاني 6 دول تربطها حدود برية طويلة بمالي التي ليس لديها حدود بحرية من انتشار فيروس كورونا هي موريتانيا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر وتشاد، وقد أعلنت ثلاث دول من جوار مالي حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي بعد انتشار فيروس كورونا فيها.

 

كما أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، أو ما نسبته 12%.

 

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