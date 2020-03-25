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تعليق خدمات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وتعديل مواعيد العمل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قررت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تعليق تقديم خدمات مكتب حماية الملكية الفكرية لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم، لمنع الازدحام والتعامل مع الجمهور من المترددين على المكتب.


ويأتي ذلك القرار في ضوء توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تضمنت تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين.


كما أجرت الهيئة تعديلاً على مواعيد العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بهدف التيسير على العاملين والتي تستوجب طبيعة عملهم التواجد بمقر الهيئة وفي إطار حرص الهيئة على ضمان التزام العاملين بقرار مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً. 


وتؤكد الهيئة على استمرارها في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لسلامة العاملين والموظفين والزوار حيث كانت من أوائل الجهات التي شجعت الموظفين على العمل من المنزل للحد من الاختلاط ومنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسيطرة عليه. 

وقامت الهيئة بإتاحة كافة الإمكانيات التقنية والفنية والتسهيلات الإدارية للعاملين بها لتيسير وضمان استمرارية العمل، حيث تخطت نسبة العاملين من المنزل 80% من إجمالي القوة العاملة بالهيئة.

جدير بالذكر أن أنشطة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة تتضمن تقديم الخدمات التالية للجمهور:

خدمات الإيداع والتسجيل لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وإصدار الشهادات الخاصة به.

إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات والجهات والمنشآت المختصة بمجال تداول مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات بكافة صورها وأشكالها.

- إصدار تراخيص مقاهي الانترنت والبلاي ستيشن.

- قيد التصرفات الواردة على مصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات وتسجيل عقود تراخيص أو استغلال البرمجيات بأي صورة من الصور.

- إصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول لمصنفات برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات

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