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'الصحفيين' تكشف موقف الزملاء غير النقابيين خلال فترات حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:33 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة توصلت لحل فيما يخص تحرك الزملاء من غير النقابيين في فترات حظر التجول.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، إن الزملاء غير النقابيين ينطبق عليهم قرار التحرك عند الحاجة، بموجب خطابات من المؤسسات الصحفية التي يعملون بها، وهي خطابات موجهة "لمن يهمه الأمر".

وأضاف أن ذلك حرصًا من النقابة على مصلحة جميع الزملاء العاملين، النقابيين وغير النقابيين، في ظل الظروف الصعبة الراهنة، التي تمر بها البلاد.

وكان قد أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن التنسيق بين النقابة والحكومة ممثلة في أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر، بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019؛ حيث أن عددًا كبيرًا منهم لم يتمكن من استخراج كارنيه العام الحالي، ولن يمكنه هذا خلال الفترة القادمة، نظرًا لإغلاق مبنى النقابة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان سابق له، إن ذلك التنسيق يأتي في إطار صدور قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، ما بين السابعة مساءًا والسادسة صباحًا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه، للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نقيب الصحفيين أن هذا الاستثناء للضرورة القصوى، لمن تقتضي ظروف عملهم الصحفي البقاء خارج منازلهم وقت الحظر، مطالبًا الزملاء أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية بألا تزيد نسبة المترددين منهم على مقار عملهم عن 20%، والقيام بمهامهم عبر التواصل الإلكتروني من منازلهم.
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