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إيطاليا تمدد إغلاق المطارات حتى 3 إبريل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:32 م
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مطارات إيطاليا
مطارات إيطاليا
وكالات
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قررت السلطات الإيطالية، تمديد إغلاق المطارات حتى 3 إبريل، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في عاجل لها، اليوم الأربعاء.

 

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، 743 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6820 شخصاً.

 

وأعلنت السلطات تسجيل، نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

 

وقد قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد يكون أكبر بعشرة أضعاف عما هو معلن.

 

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حفتهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

 

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 395 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 17234 وفاة و103732 حالة شفاء.

 

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 72.7 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حركة المطارات تفشي الفيروس ايطاليا اقليم لومبارديا 743 400 وفاة

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