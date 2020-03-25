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'الوطنية للصحافة' تحذر بالابتعاد عن الشائعات.. وتؤكد الحرص على مصلحة العاملين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:25 م
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الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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خاطبت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدة ضرورة الحرص على مصلحة جميع العاملين وعلى سلامتهم، وعدم تعرضهم لمخاطر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن هذا له الاعتبار الأول والأهم.

وقالت الهيئة في خطابها، إن الظروف الراهنة تقتضي في ضوء التوجيهات الرئاسية والقرارات التي أصدرها رئيس الوزراء، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، استمرار العمل بالقرارات التي صدرت الأسبوع الماضي عن الاجتماع المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارات، الخاصة بتخفيض العمالة، ومنح كل التسهيلات والتيسيرات للسيدات، واتخاذ أقصى درجات الوقاية والتعقيم والاشتراطات الصحية، مؤكدة أن الظروف الراهنة قابلة للاستمرار إلى أن تنتهي الأزمة.

وأهابت الهيئة بجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، الالتزام بالقرارات التي تصدرها الدولة، وأن تكون التحركات أثناء فترة وقف التجول لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قِبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، والحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لأفراد الأمن، ومساعدتهم في أداء مهامهم .

وناشدت الهيئة، جميع العاملين الذين يعانون من اشتباه في الإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد، أن يبادروا على الفور بإخطار مؤسساتهم والهيئة لاتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية.
  
ونوهت الهيئة إلى أنها في حالة انعقاد مستمر مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير؛ لبحث أية مستجدات تحدث، واتخاذ القرارات العاجلة والفورية.

وناشدت الهيئة في بيانها، بالابتعاد عن الشائعات والكلام المرسل، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أيه إجراءات جديدة يتم اتخاذها.
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