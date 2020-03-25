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الزمالك يحسم مصير بن شرقي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:36 م
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بوابة الفجر
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حسم مسئولو نادي الزمالك موقف رحيل أشرف بن شرقي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم.

وأبلغ اللاعب مسئولو النادي الأبيض عن وصول عروض خليجية لضمه في الصيف وخاصة من الدوري الإماراتي والسعودي.

ورفض نادي الزمالك العروض المقدمة للمغربي أشرف بن شرقي كونه واحد من العناصر الاساسية داخل الفريق التي يعتمد عليها المدرب كارتيرون في تشكيلته الاساسية.

ويفكر الزمالك في تمديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة لقطع الطريق على جميع الأندية الراغبة في التعاقد معه
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