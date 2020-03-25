Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سموم الإسكندرية" تُحذر من خطورة خلط الكلور بالكحول للتعقيم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
عقبت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بجامعة الإسكندرية، على مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها بالاختناق بسبب خلطة لتطهير المنزل خوفًا من فيروس كورونا المستجد، قائلة: "إن هذه حالة متكررة في مصر على مدار السنين، فدائمًا ما يقوم المصريين بخلط الكلور مع الملح او الخل أو مواد أخرى لزيادة التطهير والتنظيف". 

وأكدت مها غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن خلط المواد مع بعضها البعض يقلل فاعليتها؛ نظرًا لوجود مواد معاكسة لبعضها البعض، فضلًا عن أن خلط المواد وبعضها البعض ينتج عنه غازات سامة مثل غاز الكلور السام الذي ينتج عن خلط الكلور بالملح او الخل ويؤدي لتهيج الجهاز التنفسي، ويتسبب في الاختناق والإغماء، محذرة من خلط الكلور مع الكحول والذي ينتج عنه غاز الكلورفورم الذي يتسبب في تسمم في الكبد والكلى ويكون شديد السمية، بالإضافة إلى الكحة وتهيجات في الجهاز العصبي.

وحذرت مدير مركز السموم بجامعة الإسكندرية، من خلط الكلور بأي مادة أخرى سوى المياه فقط، مناشدة المواطنين باستخدام المياه والصابون فقط كأفضل مطهر للأيدي لمواجهة فيروس كورونا مع مراعاة غسل الأيدي بشكل جيد، مع استخدام الكحول تركيز 70 % حال عدم وجود صابون، واستخدام الكلور المخفف بالمياه في تعقيم وتطهير الأسطح. 

ولقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها وأبناؤها الـ3 بحالة اختناق؛ عقب خلطها مواد كيمائية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ما أنتج غازًا سامًا تسبب في الحادث.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى بوصول أسرة مصابة بحالة اختناق، ومصرع الأم قبل إسعافها.

انتقلت قوة أمنية وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيدة المتوفاة خلطت بعض المواد مع بعضها لصنع سائل للتعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل ما أدي لانبعاث غازات سامة، وشرحت التحريات أن المتوفاة عقب التعقيم أغلقت النوافذ ما أدي لإصابتهم جميعًا بحالة اختناق.

تم نقل الزوج إلى مركز السموم، وحالته العامة غير مستقرة، فيما استقرت حالة الأبناء الثلاثة وتم التحفظ على جثة الأم داخل مشرحة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا محافظات فيروس كورونا أخبار مصر

أخبار تهمك

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزير التعليم العالي: ربما نضطر لتأجيل العام الدراسي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم مصير بن شرقي

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على المسيرات ضد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

منذ أقل من ساعة

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

منذ أقل من ساعتين

مطالب تعجيزية في الأهلي لرحيل مهاجمه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. عالم مصري يكشف مدى خطورة فيروس هانتا الجديد على المصريين

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفاجئ جماهيره بصفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أسرة معتز مطر ترفع دعوة لإسقاط جنسيته: لا يستحق أن يكون مصريًا

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الأهلي يصدم حسام عاشور

منذ حوالي 17 ساعة

"حظر تجول وعقوبات".. 10 إجراءات احترازية من الحكومة لمواجهة كورونا

منذ 36 دقيقة

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

التحقيق في واقعة إصابة 23 طفل بحالات اختناق داخل نادي الطالبية

انقطاع المياه في مناطق بشرق ووسط الإسكندرية وشركة المياه: تخفيض تشغيل المحطات بنسبة 25%

مركز السموم بالإسكندرية يوجه الأسر بالتوقف عن شراء كرات "الأوربيز" السحرية لأطفال

خلال العام الدراسي الحالي.. المرة الثانية غاز الكلور يتسرب في مجمع مدارس السيوف وأولياء الأمور: نطالب بغلق المحطة

عاجل.. "سموم الإسكندرية" يحذر من كارثة خلط الكلور مع المنظفات

ما تفعلوه أخطر من كورونا.. استشاري أمراض جلدية يحذر المواطنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

10:12 ص

يبدأ اليوم.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء الخاص بفرض "حظر التجول"

02:15 م

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

01:37 م

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status