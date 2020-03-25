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الاتحاد الدولي للملاكمة يترقب رفع الإيقاف قبل الأولمبياد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:13 م
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بوابة الفجر
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قال مسؤول روسي يشغل منصبا في الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة، إن الاتحاد يأمل في استكمال عملية الإصلاح ورفع الإيقاف قبل إقامة ألعاب طوكيو في 2021.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب مشكلات تحيط بالسياسات المالية والإدارة الرشيدة كما تولت اللجنة مسؤولية الإشراف على مسابقات الملاكمة والتصفيات الأولمبية.

لكن مع تأجيل دورة الألعاب إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، قال عمر كريمليف رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة ورئيس لجنة التسويق بالاتحاد الدولي إنهم يأملون أن يكون الاتحاد في موقف يسمح له باستعادة سلطاته قبل الأولمبياد.

وأضاف كريمليف لرويترز "أنا متأكد أنه بنهاية العام أو في بداية العام المقبل سيتوصل الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة الأولمبية الدولية إلى صيغة تفاهم متبادل وسيبدأ العمل بينهما".

وتابع "الاتحاد الدولي للملاكمة لم يعد كما كان. حدثت اختلافات بالفعل لكن هناك إصلاحات كبيرة حدثت بالفعل".

وأكد كريمليف أن التصفيات الأوروبية المؤهلة للأولمبياد، والتي انطلقت تحت إشراف مجموعة عمل من اللجنة الأولمبية الدولية في لندن هذا الشهر لكنها توقفت في مراحلها الأولى بسبب كورونا، لم يكن من المفترض أن تقام من الأساس بسبب تفشي الوباء.

وقال كريمليف "ما حدث يمثل موقفا سيئا جدا للرياضيين. لقد استعدوا وذهبوا إلى المسابقة ثم توقفت. كان من السخيف أن تنطلق منافسات هذه البطولة".

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