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إيران تقيد حركة التنقل بين المدن لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:18 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قيدت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، حركة التنقل بين المدن في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وحذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا في البلاد إذا استمرت حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق، تسجيل 1934 حالة وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وارتفاع الإصابات إلى 24811 حالة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

وقد تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

 

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حركة التنقل ايران

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