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القوى العاملة: صرف مستحقات العاملين بإحدى شركات المقاولات في السعودية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:17 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح في حل شكوى العاملين المصريين الذين يعملون في إحدى شركات المقاولات العامة وصيانة الطرق بالمملكة، وذلك بالاتفاق على صرف راتب شهر يناير الماضي لمن هم على رأس العمل، ويتم صرف مستحقات العمال التي تقل مستحقاتهم عن 50 ألف ريال كاملة خلال الفترة حتى 15 إبريل المقبل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، أوضح أنه بحضور الملحق العمالي كريم أبو السعود، تم الاجتماع مع إدارة شركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق، التي يعمل بها عددًا كبيرًا من المصريين، وقد قام بعض العاملين بنشر "فيديو" على "الفيسبوك" يشكو فيه من إدارة الشركة ويطلب المساعدة من الجهات المعنية، وبعد عرض موقف الشركة وتبريرنا لموقف العمال وشرح طلباتهم تم الاتفاق -أيضا- على صرف 50% من مستحقات العاملين التي تزيد عن 50 ألف ريال خلال نفس الفترة، وإذا رغب في السفر يقوم بتوكيل أحد زملائه أو أقاربه لاستلام باقي المبلغ.

وأشار أنه تم الاتفاق على استكمال دفع الرواتب المتأخرة لمن هم على رأس العمل بشكل منتظم، أما الذين لديهم أحكام قضائية سيتم تسليمهم مستحقاتهم نقدا أمام محكمة التنفيذ بنفس القيم السابقة ويتنازلون عن الدعاوى القضائية، فضلا عن الموافقة على نقل الكفالة لمن يريد من العاملين، مع الالتزام باستمرار تواجد العمال في سكن الشركة حتى من تم الاستغناء عنه أو ترك العمل مع استمرار وجبات التغذية لهم.

وتم عمل جروب "واتس أب" يضم المستشار العمالي بالرياض، وجميع العاملين المصريين بالشركة والذين لهم مستحقات مالية متأخرة للتنسيق والمتابعة نظرا لوجودهم بمواقع عمل مختلفة.
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بوابة الفجر القوى العاملة الفجر العمال السعودية

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