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الأزهر يدين هجومي تشاد ونيجيريا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:13 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمود الجلاد
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أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في جزيرة "بوما" في تشاد، والذي أسفر عن مقتل 92 جنديًا، وإصابة قرابة الخمسين.

كما أدان الأزهر الهجوم الذي استهدف حافلات نقل للجيش شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف، أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد شعوب العالم إلا إصرارًا على مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وعن صادق تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين، وتضامنه الكامل مع جهود حكومتي تشاد ونيجيريا في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي سياق آخر، أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التي تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».

الإمام الأكبر يقرر تعليق صلاة الجمعة والجماعة مؤقتًا بالجامع الأزهر

كما قرر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم»

وقال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هذه الإجراءات تأتي دعمًا للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار وباء كورونا، وحفظ النفس البشرية التي هي من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب حمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.

وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا الأحد الماضي أجازت فيه شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد بشكل مؤقت؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد، في ظل سرعة انتشار (فيروس كورونا- كوفيد 19) وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره.

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