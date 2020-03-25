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"كورونا" يخترق القصر.. إصابة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا بفيروس "كوفيد-19"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:09 م
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الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
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الأمير تشارلز.. اجتاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كل أنحاء العالم، دخل بيوت الفقراء والأغنياء، المشاهير والمغمورين، دهس الجميع ولكم ينظر إلى حسب أو نسب، كان عادلًا في جبروته إلى أبعد الحدود، إلى أن دخل القصر الملكي البريطاني وأصاب ولي العهد.

إصابة الأمير تشارلز بكورونا

وكشف مكتب ولي العهد عن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لمكتب أمير ويلز، اليوم الأربعاء الموافق الـ25 من مارس الجاري، ليضرب حصون الملوك والأمراء.

أعراض كورونا على الأمير تشارلز

وظهر على ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أعراض بسيطة للفيروس، ما دعا إلى إجراء كافة التحاليل اللازمة عليه ليثبت إيجابيتها، ويتم تأكد الإصابة التي لحقت بالقصر الملكي الإنجليزي.

ثبوت إصابة الأمير تشارلز

ويبلغ الأمير تشارلز من العمر 72 عامًا، وأشار المصاحبون للحالة إلى أن ولي العهد يتمتع بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الإصابة ستضعه في حجرًا صحيًا منفردًا.

زوجة الأمير تشارلز لم تصب

وخضعت دوقة كورنول زوجة الأمير تشارلز، للفحوصات والتحاليل وسحبت منها عينة ليثب سلبيتها، وأنها غير حاملة للفيروس، ويخضعان لحجر صحي في اسكتلندا.

الملكة بصحة جيدة ولم تتأثر بإصابة الأمير تشارلز

وأعلن القصر الملكي البريطاني، أن الملكة إليزابيث "بصحة جيدة"، ولم تثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أعلن القصر الملكي.

إحصائيات "كورونا" في بريطانيا عقب إصابة الأمير تشارلز

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيج-19"، إلى كل دول العالم كما وصل إلى بريطانيا التي سجلت 8 آلاف و164 إصابة بالفيروس، فيما توفي 423 شخصًا منذ بدء تفشي المرض في بريطانيا، ولا تزال الأعداد في زيادة مستمرة.

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