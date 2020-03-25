مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 6.4% بختام جلسة الأربعاء





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 6.42% رابحاً 109.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1823.01 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول في سوق دبي المالي اليوم نحو 376.9 مليون سهم محققة ما قيمته 343.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6240 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 14.28%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 29 مليون ورقة بقيمة 65.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 11.53%