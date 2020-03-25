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وفرة بالمواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية في الأسواق بمكة المكرمة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:08 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي
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تشهد أسواق مكة المكرمة التموينية، وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار.

وأكدت “واس” توافر السلع في عدد من أسواق “السوبر ماركت” والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار ليتمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية أثناء حظر التجول عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتكثف تجارة مكة المكرمة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والإستهلاكية وواستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحلات.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووكان ضمن تلك الإجراءات:

أولًا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانيًا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثًا: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس الموافق 26 3 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 7 1441هـ.

رابعًا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامسًا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: ( الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة )، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 8 1441هـ الموافق 26 3 2020م.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا سلع التموين السلع الغذائيه الإجراءات الاحترازية

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