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أمريكا تعلن وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:04 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية، بأن السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أعلنت  وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا.

 

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد، إلى أربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولًا إلى 35206 شخص، وعدد الوفيات بلغ 471 حالة، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

 

واحتلت الولايات المتحدة الأمرريكية المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.

 

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.

 

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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