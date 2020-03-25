التعليم العالي: لن يتم إجراء امتحانات الجامعات قبل هذا الموعد

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرار بإلغاء امتحانات الميدترم للفصل الدراسي الثاني، وضم درجاته على امتحان نهاية العام، مشددًا على أن امتحانات نهاية العام لن تبدأ إلا بعد 30 مايو 2020.





وأكد "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن المجلس الاعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لبحث كل ما يتعلق بالدراسة لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا، وحال صدور أي قرارات جديدة أو أي حدث جديد يؤثر على العملية التعليمية سوف ينعقد المجلس لبحث الأمر، ولن يتخذ قرار يضر بصحة الطلاب بأي حال من الأحوال.





وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على أن هناك مشروع قومي أطلقه رئيس الجمهورية منذ عامين لرفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات المصرية، وبمجرد حدوث هذه الازمة تم تفعيل هذا النظام وتم مطالبة الجامعات بالتعامل مع الطلاب بنظام التعليم عن بعد، وهناك آلية للمتابعة بشكل نصف يومي لتطوير النظام، منوهًا بأنه بالنسبة للكليات العملية قرر المجلس الأعلى للجامعات إجراءات التدريبات العملية لهم حال عودتهم للدراسة قبل إجازة الصيف، وحال استمرار الأزمة سيتم اجراء التدريبات لهم بإجازة الصيف.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقال فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.





كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.





وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.





وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.





وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"





كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".



