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الصين اليوم ترفع القيود المفروضة على إقليم "هوباي" منذ انتشار كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:55 م
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الصين
الصين
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رفعت الصين اليوم الأربعاء 25/3/2020، الإجراءات الصارمة التي فرضتها منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني مركز وباء فايروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص حول العالم منذ الأول من شهر ديسمبر الماضي.

وأكدت السلطات الصحية الوطنية إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد، لكن هناك 47 إصابة آتية من الخارج خلال تلك الفترة، وسجلت 474 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظمهم صينيون عائدون إلى بلدهم.

وسجلت 4 وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها 3 في هوباي الإقليم الواقع في وسط الصين، وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

وأعلنت بكين، أمس الثلاثاء، أن الحجر الصحي الذي فرض على 50 مليون شخص في ووهان منذ الثاني من يناير سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة، ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليًا، في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى الثامن من أبريل ليتمكنوا من مغادرة المدينة.

وأصيب أكثر من 81 ألفًا ومئتي شخص بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الصين وتوفي 3281 شخصًا، وتراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر الماضي، لكن هذا الوضع مناقض لما يحدث في بقية أنحاء العالم إذ يتواصل انتشار الفيروس ويجبر مزيدا من الدول على اتخاذ إجراءات عزل ومنع تجول وإغلاق أماكن عامة وغيرها.

وسجلت أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة في العالم في 175 بلدا ومنطقة، وهذا ما يثير مخاوف من موجة ثانية للوباء في الصين من القادمين من الخارج، لذلك فرضت إجراءات صارمة على مدن صينية عدة تقضي بفرض الحجر على القادمين من الخارج وكل الرحلات المتوجهة إلى بكين من الخارج باتت تهبط في مدن أخرى يخضع فيها المسافرون لفحوص.
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