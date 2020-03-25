أوكرانيا تعلن فرض حالة الطوارئ في إطار مواجهة فيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأوكرانية، فرضت حالة الطوارئ في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، إغلاق المقاهي والمطاعم ومنع التنقل إلى المدن الأخرى بسبب فيروس كورونا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت أوكرانيا، أنها تعتزم الحد من حركة النقل الجوي مع الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، وإيقاف هذه الحركة في الـ17 من الشهر الجاري.

وقد أغلقت السلطات الأوكرانية، الحدود أمام دخول الأجانب بعد 48 ساعة.

بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا القاتل في العالم، أطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات جديدة للمواطنين، في إطار مكافحة الفيروسات، والبعد عن التجمعات والبقاء بالمنزل، مع توضيح الفرق بين الحجر الصحي والعزل.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.