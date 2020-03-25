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فرق البريميرليج تقدم اقتراحا بشأن الميركاتو الصيفي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:44 م
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
وكالات
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أجرت أندية الدوري الإنجليزي محادثات حول تمديد فترة الانتقالات الصيفية إلى العام المقبل، بينما شكل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجموعة عمل لمناقشة المقترح، في ظل توقف النشاط.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الأندية  اقترحت على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يبقى سوق الانتقالات مفتوحا حتى نهاية يناير 2021، أي جمع الميركاتو المقبل الذي يفتح أبوابه صيفا حتى نهاية شهر أغسطس و فترة الانتقالات الشتوية في فترة واحدة، في ظل إمكانية إنهاء الموسم متأخرا أو بقاء التوقف لفترة طويلة.

 ويتجه الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري وجمعية اللاعبين المحترفين لفتح نقاش في قضية نهاية عقود عدة لاعبين، في حال عودة المنافسات وإمكانية تمديدها لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الحالي.

واحتج وكلاء اللاعبين على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لكونهم لم يتوصلوا لأي تعليمات حول سوق الميركاتو المقبل، في ظل الظروف الحالية.

وقال ناطق رسمي من "فيفا" للصحيفة البريطانية: "في 18 مارس الماضي، مكتب الفيفا والاتحادات القارية أنشأوا مجموعة عمل لمناقشة تداعيات فيروس كورونا، وستناقش هذه المجموعة تغيير عدة قرارات تخص عقود اللاعبين وفترة الانتقالات". 

وأضاف الناطق الرسمي عن "الفيفا": "المجموعة بدأت العمل وستجري استشارات مع كل الأطراف المعنية: اتحادات قارية ومحلية ورابطات الدوريات والأندية واللاعبين ووكلاء اللاعبين".

وتبرز مشكلة انتهاء عقود اللاعبين هذا الصيف في يونيو المقبل، كأحد ابرز المشاكل التي تؤرق الأندية في ظل الظروف الحالية ، إذ من الممكن أن يستمر الموسم الحالي لفترة تتخطى موعد نهاية عقودهم، مايزيد سوق الانتقالات المقبل تعقيدا.
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