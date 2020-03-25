تعرف على خريطة الأفلام والمسلسلات.. الليلة

ترابطا مع الدولة في قرار حظر التجوال، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19"، وأيضاً مع حملة "خليك في البيت"، التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.



يقدم لكم "الفجر الفني" خريطة الأفلام والمسلسلات التي تقدمها بعض القنوات الليلة على النحو التالي:



_ قناة روتانا سينما:



عرض فيلم "مهمة صعبة جداً"، في الساعة 3 عصراً، فيما يعرض فيلم "أزمة شرف"، في الساعة 5ونصف، وفي تمام الساعة الثامنة يعرض فيلم "تمن دستة أشرار"، ويعرض فيلم "أسوار القمر"،الساعة 10 مساءا، وفي منتصف الليل يعرض "البيه رومانسي"، وتختم السهرة بفيلم "لقاء ..في شهر العسل" في الساعة 2 صباحاً.



_قناة الحياة:



عرض مسلسل "حكايتي" للنجمة ياسمين صبري الساعة 6 مساءا ، وعرض مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى الساعة 9 مساءاً.





_قناة ON:



عرض مسلسل "بنت اسمها ذات"، للنجمة نيللي كريم الساعة 6 مساءا، وعرض "حكايات بنات 4" الساعة 7 مساءا.



_قناة mbc مصر:



عرض مسلسل "ياأنا ياأنتي" للنجمتين سمية الخشاب، وفيفي عبده، الساعة 6 مساءاً، وعرض مسلسل "صاحب السعادة"، للنجم عادل إمام، الساعة 7 مساءاً، وفي توقيت الساعة 8 مساءاً يعرض مسلسل "اللهم إني صايم"، والساعة 9 مساءا يعرض مسلسل "شقة فيصل"، للنجم كريم محمود عبد العزيز.





فيما اتاحت منصة WatchiT خدماتها مجاناً لمدة شهر للمشاهدين ابتداءً من غد الموافق 25 مارس ، ترفيها عن كل بيت مصري في أثناء فترة حظر انتقال المواطنين الجزئي التي تم إعلانها اليوم من الحكومة ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية.





كما قدمت منصة “شاهد.نت” الرقمية التابعة لمجموعة MBC الإعلامية العربية، الخاص عرض بتوفير قيمة استهلاكية مجانية لمدة شهر كامل، تتيح لعملائها مشاهدة عروض “شاهد VIP” المميزة والمتنوعة بين أعمال شاهد الأصلية Shahid ORIGINALS، والعروض الأولى Shahid PREMIERES.