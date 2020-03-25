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ارتفاعات الأسهم الأوروبية تتجاوز 2% بفضل التحفيز الاقتصادي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء 25 مارس في أعقاب صعود قوي في الجلسة السابقة مع مراهنة المستثمرين على أن إجراءات تحفيز غير مسبوقة ستخفف من المعاناة الاقتصادية للشركات والأسر بسبب تفشي فيروس كورونا.


 وارتفع المؤشر Stoxx600 للأسهم الأوروبية 2.1% وقاد المكاسب قطاعات الطاقة والصناعة التعدين والشركات المالية لليوم الثاني على التوالي.


وتعافى المؤشر الأوروبي من خسائر تكبدها منذ منتصف مارس آذار بفضل التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق من أوروبا والولايات المتحدة. واليوم الأربعاء، اتفق مسؤولون أمريكيون على حزمة تحفيز ضخمة بقيمة تريليوني دولار.


ورغم ذلك تظل البورصة الأوروبية منخفضة أكثر من 25% من مستواها القياسي الشهر الماضي في أكبر موجة نزول منذ الأزمة المالية، فيما يلوح في الأفق ركود عالمي مع انهيار أنشطة الأعمال في مارس آذار.
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