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"أروما" تطرح الإعلان الترويجي لحكاية "سنين وعدت"

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:38 م
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أروى جودة
أروى جودة
أحمد رمضان متولي
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طرحت شركة أروما ستوديوز الإعلان التشويقي لثاني حكايات مسلسلها "إلا أنا"وهي بعنوان " سنين وعدت" دراماتورجي عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وهيدراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا فكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني.

وإخراج أحمد شفيق وبطولة كل من أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

على صعيد أخر تواصل شبكة قنوات دي ام سي عرض الحكاية الأولى بعنوان بنات موسى وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية التي تتناول هموم حياته اليومية.

المسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستوديوز.

مسلسل "إلا أنا" هو مسلسل مكون من ٦٠ حلقة لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل على٦ بطلات، ٦ حكايات وكل حكاية منهم في ١٠ حلقات.. ودراما الحكايات مستوحاة من إحداث وقصص حقيقية تعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة .
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