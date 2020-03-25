رجائي عطية: إصدار خطابات العلاج بنادي المحامين النهري في المعادي

وكشف رجائي عطية نقيب المحامين، عن حقيقة إصابة أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه ليس من حق أحد الإعلان عن ذلك.





وأضا "عطية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض عبر فضائية" أون إي"، أمس الثلاثاء: "بالفعل ظهرت إصابة بعض الحالات في نقابة المحامين، وقبل أن يصدر قرار رئيس الوزراء اتخذت قرارًا بإغلاق النقابة 14 يومًا.





وتابع نقيب المحامين، أن ذلك صدر قبل قرار رئيس الوزراء، لأنه لا مجال في هذا الوباء إلا أن يلتزم كل منا بيته ومكانه.





أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص، في نفس الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.





كما أعلن رئيس الوزراء غلق المحال التجارية والحرفية كافة، من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على محال البقالة أو الصيدليات والمخابز أو "السوبر ماركت" خارج المراكز التجارية.





وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات في الشهر العقاري والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.





وأعلن رئيس الوزراء، تطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وغلق المحال من 5 مساءً وحتى 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، موضحا أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيهًا وتصل للحبس.



