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تخصيص رقم "واتس اب" للإبلاغ عن المحال المخالفة بالغردقة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:43 م
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ارشيفية
ارشيفية
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أعلن مجلس مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، عن تخصيص رقم "واتس اب" لإبلاغ المواطنين من خلاله عن المحال التجارية والمقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بالغلق في المواعيد المحددة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وذكر مجلس مدينة الغردقة، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي صحة أهالي وأبناء المحافظة، ومن جانبه وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تكليفا للواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، بضرورة تخصيص رقم واتس آب للإبلاغ بالصور عن أي مخالفة من المحلات أو المقاهي أو الكافتيريات وغيرها من المحلات التي تقع تحت الإغلاق أثناء توقيت حظر التجوال الذي سبق وحدده قرار رئيس الوزراء مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن مجلس مدينة الغردقة خصص رقم 01062229096، للإبلاغ عن أى مخالفات، من خلال الواتس آب، علي مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك باتخاذ صورة للمنشأة غير المغلقة وإرسالها عبر الرقم المخصص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من خالف قرار إغلاق المحلات المذكورة في القرار خلال فترة الحظر، وأيضا الإبلاغ عن تجمعات للمواطنين.

وتتخذ محافظة البحر الأحمر عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، منها حملات تعقيم ورش الشوارع الرئيسية والفرعية وجميع المنشآت الحكومية والسياحية والمساجد والكنائس بالمدينة بالتنسيق مع مديرية الصحة والأحياء المختلفة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر على ضرورة مشاركة دور المجتمع المدنى مع أجهزة المحافظة فى توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة لدعم جهود المحافظة وأجهزتها التنفيذية فى عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير وكذا السلع الغذائية للمواطنين بنطاق المدينة.

وكانت شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات والأسواق وجميع محلات الأغذية لضبط الأسعار تخفيفًا للعبء عن المواطنين ومتابعة تعليق أنشطة المراكز التعليمية والحضانات والسناتر بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

فيما تواصل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملات مكبرة للتطهير والتعقيم فى الأماكن العامة والحيوية والمصالح الحكومية.

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