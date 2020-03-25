محافظ أسيوط: إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بـ 4 معامل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص 4 معامل "pcr" المتوفرة بمستشفيات الصدر والحميات بالمحافظة لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بأسيوط والذى سيبدأ خلال أيام في استقبال العينات من حالات الاشتباه بدلًا من إرسال العينات إلى القاهرة اختصارًا للوقت.





وأوضحت المحافظة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين..





جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتأكيد على جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة أية طارئ.





وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم وصول كميات كبيرة من "الكيتسات" الخاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد والتي سيتم استعمالها في تحليل العينات بمعامل "pcr" بإجمالي 4 معامل منها 3 معامل بمستشفى الصدر وواحد بمستشفى الحميات بعد تدريب فريق الأطباء والأخصائيين على إجراء التحاليل بالكيتسات اختصارا للوقت بدلًا من إجراء التحليل بمعامل وزارة الصحة بالقاهرة والتي تستغرق عدة أيام.





وأشار إلى وضع ضوابط لتحديد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا من خلال قياس درجة حرارة المريض وعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة من قبل الأطباء المتخصصين بمستشفى الصدر ثم إجراء التحاليل اللازمة لحالات الاشتباه ثم عزل من يثبت ايجابيته للفيروس بمستشفى العزل.





كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.





ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



