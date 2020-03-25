الوزراء: الجهد المبذول للتصدي للشائعات أكبر من مواجهة كورونا

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ورئيس غرفة العمليات المركزية بالوزراء، إن أزمة فيروس كورونا وباء عالمي يتجاوز كافة القارات والدول، ولا توجد بلد بمنأى عنه، وما يهمنا هو الحد من تأثيره على المجتمع المصري.





وأضاف "عبد المقصود"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أننا انتقلنا من المرحلة الأولى وبدأنا المرحلة الثانية من مواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد بمصر بداية الأسبوع الجاري؛ نتيجة عدم التزام المواطنين واتباع سلوكيات خاطئة أدت لزيادة أعداد المصابين نتيجة مخالطتهم لعائدين من الخارج أو سوء استخدامهم للادوات.





وتابع رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ورئيس غرفة العمليات المركزية بالوزراء، أن هناك مجموعة من الإجراءات المتدرجة والمحسوبة لتقليل اختلال المواطنين ببعضهم البعض، والتقليل من التجمعات والأعداد الموجودة بالمؤسسات الحكومية، مناشدًا القطاع الخاص بتقليل الاختلاط والتسهيل على الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة.





وشدد "عبد المقصود"، على أن الحكومة تبذل جهد لمواجهة الشائعات أكبر بكثير من الجهد المبذول في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالرجوع للمصادر الرسمية لمعرفة أي معلومات تتعلق بعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا





وقال فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهور الأمر.





كما أعلن رئيس الوزراء غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا، مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات والمخابز أو السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.





وأعلنت الحكومة تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.





وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، انه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وغلق المحال من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.





وأوضح أن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيها وتصل للحبس.





وناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشباب قائلا: "لا تستهتروا بالأمر فمن الممكن أن تنزلوا وتحملوا الفيروس وتنقلوه لأسركم وتكونوا سببا فى ضررهم"





كما ناشد المواطنين قائلا: "قللوا الحركة بين المحافظات ولا تنزلوا إلا للضرور"، ووجه أجهزة الدولة لتقليل الحركة بين المحافظات، مؤكدا "أراهن على وعى المصريين فى هذه المرحلة".



