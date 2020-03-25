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حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:24 م
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حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي
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استقر قائد فريق النادي الأهلى لكرة القدم، حسام عاشور، على النادي الذي سينتقل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وسيختار حسام عاشور الانتقال إلى بيراميدز، وذلك بعد رفض الأهلي التجديد للاعب بناء على رغبة المدير الفنى للفريق رينيه فايلر.


يدرس حسام عاشور عرض نادي بيراميدز بشكل جاد، خصوصا بعد تلقيه أكثر من مكالمة من رموز النادى تنصحه بعدم اللعب للزمالك حتى لا يخسر تاريخه مع الأهلى، وحب واحترام الجماهير.
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