سنغافورة تعلن إغلاق جميع الحانات وأماكن الترفيه لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت السلطات في سنغافورة، الدولة الجزيرة، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس، سيتم إغلاق جميع الحانات وأماكن الترفيه في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد لأكثر من 500 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، في حين ستبقى المطاعم مفتوحة ولكن مع قواعد صارمة للتمييز الاجتماعي لإبعاد العملاء.





وقال أزرول إسحق، مدير مطعم بار بروركز: "هذا تحدٍ للجميع"، في حين أن بعض العملاء الذين تفرقوا بطاولات مطوقة احتضنوا المشروبات على شرفة أرضية تطل على نهر سنغافورة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "بعض المطاعم لديها بالفعل إقبال ضعيف للغاية وتم إغلاقها بالفعل. ما زلنا على قيد الحياة ... ونحاول أن نعيش لبضعة أشهر أخرى."





كانت الحياة اليومية في سنغافورة دون عوائق على نطاق واسع بينما شنت السلطات في جزيرة جنوب شرق آسيا الثرية حملتها التي حظيت بالثناء على نطاق واسع لوقف تفشي فيروس كوونا.





كانت سنغافورة واحدة من أكثر الدول تضررًا عندما انتشر الفيروس من الصين لأول مرة في وقت سابق من العام، ولكن يبدو أن إجراءات تتبع الاتصال والحجر الصحي الصارمة أوقفت العدوى حتى أدت حالات التفشي في أوروبا والولايات المتحدة إلى موجة ثانية من الحالات المستوردة و المزيد من الإرسال المحلي.





وقد دخلت بعض البلدان مثل إيطاليا وبريطانيا في حظر كامل، مما أجبر الناس على البقاء في منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس الذي قتل أكثر من 18000 شخص على مستوى العالم.



