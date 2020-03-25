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نجم الأهلي مطلوب في الإمارات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:21 م
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بوابة الفجر
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تلقى المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول بالنادي الاهلي والمعار لفريق الاتفاق السعودي عرضاً من احد الاندية الإماراتية.


ونجح أزارو في العودة للتألق من جديد خلال فترة اعارته الحالية مع فريق الاتفاق السعودي مما دفع احد الاندية الإماراتية للتقدم بطلب للتعاقد معه من الاهلي بعد نهاية الاعارة


وتناقش ادارة النادي الاهلي فكرة تمديد عقد اللاعب بعد تألقه مع الاتفاق السعودي وهناك اتجاه لبقائه مع الفريق وعدم بيعه في الصيف المقبل.


وينوي الاهلي الاعتماد على أزارو في الموسم الجديد كمهاجم أساسي بدلا من التعاقد مع صفقة ستكلف النادي الكثير من الأموال.

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