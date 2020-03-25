رشوان: خروج الصحفيين أثناء الحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه عامي 2019 و2020

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن التنسيق بين النقابة والحكومة ممثلة في أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر، بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019؛ حيث أن عددًا كبيرًا منهم لم يتمكن من استخراج كارنيه العام الحالي، ولن يمكنه هذا خلال الفترة القادمة، نظرًا لإغلاق مبنى النقابة.





وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إن ذلك التنسيق يأتي في إطار صدور قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، ما بين السابعة مساءًا والسادسة صباحًا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه، للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد.



