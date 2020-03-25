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رشوان: خروج الصحفيين أثناء الحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه عامي 2019 و2020

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:19 م
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ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن التنسيق بين النقابة والحكومة ممثلة في أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر، بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019؛ حيث أن عددًا كبيرًا منهم لم يتمكن من استخراج كارنيه العام الحالي، ولن يمكنه هذا خلال الفترة القادمة، نظرًا لإغلاق مبنى النقابة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إن ذلك التنسيق يأتي في إطار صدور قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة، ما بين السابعة مساءًا والسادسة صباحًا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه، للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نقيب الصحفيين أن هذا الاستثناء للضرورة القصوى، لمن تقتضي ظروف عملهم الصحفي البقاء خارج منازلهم وقت الحظر، مطالبًا الزملاء أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية بألا تزيد نسبة المترددين منهم على مقار عملهم عن 20%، والقيام بمهامهم عبر التواصل الإلكتروني من منازلهم.
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