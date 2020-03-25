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نهال عنبر تحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:23 م
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نهال عنبر
نهال عنبر
رشا عادل
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شاركت الفنانة نهال عنبر، جمهورها بمجموعة صور جديدة لوالداتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نهال، على الصور قائلة:"الذكري السنويه لامي الغاليه التي علمتني الدين والأخلاق والمبادئ نعم المربي الفاضل والحنيه المفرطه والتضحيه وحشتيني يا امي لكن الي مصبرني علي فراقك انك عند الرحمان الرحيم نسألكم الفاتحه والدعاء".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتبت الفنانة هيدي كرم:"تعيشي وتفتكري حبيبتي" وأضاف آخر"الله يرحمها ويغفرلها"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"حلوة شبهك".

يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والغموض، وشارك في بطولته الفنانة درة وخالد سليم واحمد كراراه، ومن تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.
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